Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 июня.

Тимофеев день

В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.

Император Юлиан Отступник, жестоко преследовавший христиан, узнал о Тимофее Прусском и заключил его в темницу, но и там святитель продолжал проповедовать. Несмотря на многочисленные запреты Юлиана, Тимофей продолжал распространять христианскую веру — уже среди узников, деливших с ним тюремную камеру, а также людей, приходивших к окнам темницы. Тогда император приказал обезглавить епископа. Впоследствии мощи Тимофея Прусского были перенесены в Константинополь, а у его гробницы начали свершаться чудеса.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: "Тимофеевские знамения грозой грозят", — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Международный Олимпийский день

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day), в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.

Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить "соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов".

Именно эта памятная дата и была выбрана для празднования Международного Олимпийского дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей.

Международный день вдов

Ежегодно 23 июня, начиная с 2011 года, мировое сообщество отмечает Международный день вдов (International Widow’s Day). Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. К этому призывает резолюция Генеральной ассамблеи ООН (A/RES/65/189), вышедшая в декабре 2010 года и закрепившая за 23 июня статус международного дня.

По данным Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день общее количество вдов в мире составляет порядка 258 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты. Очень много вдов проживает в странах, где бушуют вооруженные конфликты; их положение особенно тяжело: они теряют мужей в молодом возрасте, при этом вынуждены воспитывать детей в условиях боевых действий и без какой-либо поддержки со стороны.

Ситуация усугубляется тем, что во многих странах статус женщины является производным от статуса её супруга, и, овдовев, она может потерять все — вплоть до элементарных средств к существованию. Есть государства, где вдовы не имеют доступа к наследству, лишены права на занятость, не могут считаться полноценными членами общества. Вдов нередко изгоняют из собственного дома и подвергают физическому насилию, а иногда убивают, даже члены собственной семьи. И чтобы восстановить общественный статус, вдове приходится выходить замуж за одного из родственников мужа, нередко против воли. Для многих потеря мужа становится лишь первым ударом в веренице испытаний.

Во многих странах вдовство является клеймом позора и рассматривается как бесчестье. В некоторых культурах вдов считают проклятыми и ассоциируют с колдовством. Вследствие подобных ложных представлений вдовы подвергаются остракизму, притеснениям и еще более уродливым формам насилия. Например, по данным исследования, проведенного организацией "ХелпЭйдж Интернэшнл", установлено, что в Танзании сотни пожилых женщин, в основном вдов, были убиты по обвинению в колдовстве.