Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 24 июня.

День Варнавы

Народный праздник "День Варнавы" отмечается 24 июня. День посвящается памяти апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского. Другие названия праздника: "Варнава", "Варнава-земляничник". В этот день начиналась взборонка паров. "На Варнаву не рви траву - скотина зимой без кормов останется", - говорили в народе.

По поверьям, на Варнаву со всех концов собиралась нечисть – бесы, ведьмы, черти, вурдалаки для того, чтобы поделить между собой землю и уделы. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Они решали, кто из них будет людей пугать, кто домашним животным хвосты, гривы и шерсть спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, а кому травы ядом наполнять.

Договорившись между собой и поделив обязанности, нечисть начинала кататься по земле и траве и, естественно, исполнять все взявшие на себя "важные дела". Поэтому траву в этот день не косили и не рвали, крестьяне верили, что так можно прихватить злых духов, а с ними и все несчастья. Не собирали и лекарственные травы, т.к. они в этот день считались ядовитыми.

С 24 июня начинались русальные дни, в которых водяные духи становились видимыми. Они веселились и устраивали свадьбы. Хорошо, если русалка выбирала в мужья лешего. Если же она обращала внимание на живого человека, то заманивала его в глухое место, где могла защекотать до смерти. Во многих областях в эту ночь люди гуляли до рассвета. Они разводили костры, возле которых танцевали и пели.

Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан

24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник - Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя, которые описаны в Евангелии от Луки (Лк.1:24-25, 57-68, 76, 80).

По учению иудаизма, перед приходом Мессии должен явиться его предшественник - предтеча, которым в соответствии с пророчеством Малахии (Мал. 4:5) считается пророк Илия.

В христианстве учение о провозвестнике Мессии - Иисуса Христа - связано с образом пророка Иоанна Крестителя, возобновившего и продолжившего служение Илии. Как повествует Евангелие, сам Иисус назвал Иоанна "Илией, которому должно прийти" (Мф. 11:14).

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он начал проповедовать в Иудейской пустыне, а затем в окрестностях реки Иордан. Он сурово обличал пороки общества и призывал к покаянию, возвещая о скором пришествии Мессии. Проповедь Иоанна была настолько сильна, что вскоре вокруг него стали собираться ученики, основавшие общину его последователей - кумранитов. Внешним знаком покаяния и духовного обновления Иоанн избрал крещение - омовение в воде и погружение в нее (отсюда и имя - Креститель). Принять крещение пришел и Иисус, о достоинстве которого как Мессии возвещал в своей проповеди Иоанн (Мф. 3: 14-15). Тем самым Иоанн Креститель проложил путь служению и учению Иисуса Христа.

Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической кончины сложилась еще в первых христианских общинах. С 3 века праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами - его называли "светлым торжеством" и "денницей Солнца правды". В начале 4 века праздник был введен в христианский календарь.