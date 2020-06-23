Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление
Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление
Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко
Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко
Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO
Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

Шмыгаль рассказал, какие последствия может вызвать тотальный карантин в Украине

Шмыгаль рассказал, какие последствия может вызвать тотальный карантин в Украине
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ
По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сегодня тотальный карантин в Украине может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.

Такое мнение в интервью телеканалу "Первый Западный" высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.

"Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах", – отметил он в подписи к записи.

Денис Шмыгаль рассказал, отменят ли местные выборы в Украине

"В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших на коронавирус. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель", – считает премьер.

Как сообщалось, в Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерли 23 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Неприятный запах изо рта по утрам: как избавиться раз и навсегда
03 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
04 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
05 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе
На сайте Рады появился законопроект о судебной реформе
К ослаблению карантина не готовы 14 областей
К ослаблению карантина не готовы 14 областей
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
&quot;Новые начинания&quot;: OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь