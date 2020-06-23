Шмыгаль рассказал, какие последствия может вызвать тотальный карантин в Украине

По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сегодня тотальный карантин в Украине может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.

Такое мнение в интервью телеканалу "Первый Западный" высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.

"Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах", – отметил он в подписи к записи.

"В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших на коронавирус. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель", – считает премьер.

Как сообщалось, в Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерли 23 человека.