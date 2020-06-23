Шмыгаль рассказал, какие последствия может вызвать тотальный карантин в Украине

Сегодня тотальный карантин в Украине может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.
Такое мнение в интервью телеканалу "Первый Западный" высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на его странице в Facebook.
"Говорили о продолжении адаптивного карантина, снижение кредитных ставок для бизнеса и о местных выборах", – отметил он в подписи к записи.
"В Украине в течение прошлой недели выросло число заболевших на коронавирус. Но тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь будет использовать эту модель", – считает премьер.
Как сообщалось, в Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерли 23 человека.