Итоги дня 23 июня: Коронавирус, ВНО и ГИА 2020, последствия дождей в Украине

Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
По состоянию на 23 июня число активных больных коронавирусом составляет 20 083 человек. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения.
Минобразования: Учебный год стартует с 1 сентября, формат будет зависеть от течения COVID-19
Учебный год 2020/2021 начнется 1 сентября, а формат работы школ будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации в стране.
В 2020 году ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в учреждениях профессионального перед высшими образования, освобождаются от ГИА, но имеют право ее сдавать, в частности, в форме ВНО.
Проведение внешнего независимого оценивая (ВНО) в Украине возможно, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
Последствия дождей в Украине
Пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.
В Винницкой области объявили штормовое предупреждение из-за формирования дождевого паводка.
До конца суток вторника, 23 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будут идти чрезвычайно сильные дожди, предупреждают в Укргидрометцентре.
Ненастье, бушевавшее накануне и этой ночью, причинило ущерб на территории восьми областей, подтоплены дороги, дома, сельхозугодья, ветром повреждены кровли. Произошел прорыв еще одной дамбы на Черемоше и 4 оползня.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Затоплены домохозяйства, а селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов. Местных жителей предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.
Владимир Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ и сам его возглавил
Президент определил членов Нацсовета, которые принимают участие в ее работе по всем вопросам, и приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов.
На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе
Президентский законопроект №3711 о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления предусматривает приведение положений законодательства в соответствие с решениями КСУ. Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады.
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сдал тест на коронавирус, который показал позитивный результат. Об этом сообщил журналист Саша Ожмо.
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