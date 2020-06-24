Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 25 июня.

День Онуфрия

25 июня верующие чтят день Онуфрия, раннего христианского отшельника и святого. Наши предки переделали его имя на народный лад и стали величать Оноприем. Оноприй в народе считался покровителем тех, кто в дороге, потому что, мол, сам много путешествовал в пустыне. Также его нарекли защитником бездетных пар, которые через заступничество святого Онуфрия просили у Бога детей. Еще он помогает роженицам.

Распространение культа Оноприя среди восточных славян объясняется его популярностью на территории Галицко-Волынского государства. День Оноприя - это последний срок, когда можно сеять гречку. Также к Онуфрию заканчивали первый покос сена.

На Оноприя начинали косить ранний ячмень - это были первые жатва яровых. В это время умолкают птичьи песни, а потому говорили: "На Оноприя соловей ячменным колосом подавился".

Согласно поверьям, солнце следило за людьми в течение дня, а потом рассказывало Господу о творящихся на земле делах. В полдень и перед тем, как опуститься за горизонт, солнце немного замедляет свой ход, отдыхая от "трудов". Согласно другим поверьям, солнце опускается ночью в море или под землю. Даже с приходом на Русь христианства наши предки не перестали поклоняться солнцу. Во время восхода мужики крестились на солнце, сняв шапки, ему молились и к нему обращались с просьбами во время различных сельскохозяйственных работ. На Оноприя наши предки славили солнце. Для этого они поднимались на самый высокий холм и обращались к светилу с поклонами и приветствиями: благодарили его за свет, тепло и просили подольше задержаться на небе, чтобы было больше солнечных дней. Во время обряда пели особые величальные песни, восхвалявшие могучее небесное светило.

День таможенной службы Украины

После принятия Верховной Радой Украины Закона о таможенном деле в 1991 году, был установлен ежегодный праздник - День таможенной службы Украины. Этот день отмечают 25 июня. Таможенная служба государства - самая главная и неотъемлемая составляющая суверенитета и независимости Украины, залог обеспечения достойной защиты государственных экономических интересов.

Таможенная служба независимой Украины начала свою работу с функционирования 25 таможен, 49 таможенных постов, 29 пунктов автомобильного пропуска, 14 железнодорожных пунктов, 17 морские и 4 авиационных. Обслуживали это количество лишь 2 тысячи таможенных работников. Со временем пределы таможенной сферы влияния расширяются, строятся новые пункты пропуска и увеличивается количество работающих.

Современные межгосударственные отношения отличаются усилением торговых и экономических связей, вводом новых транспортных коридоров, стремительным развитием туризма и активизацией партнерских отношений в отраслях спорта, искусства и тому подобное. Именно поэтому непрестанно растет роль таможенной службы Украины, квалифицированный труд таможенников обеспечивает стабильность в государстве, гарантирует спокойствие каждый день.

По традиции в профессиональный праздник руководители и начальники поздравляют коллег, награждают государственными отличиями, присваивают внеочередные воинские звания, вручают именные подарки, отмечают благодарностями и грамотами.

Международный день мореплавателя

25 июня отмечается международный день мореплавателя. Это профессиональный праздник всех, кто связан с мореплаванием. День моряка относительно "молодой" праздник. Государства-члены Международной Морской Организации в составе ООН в Маниле в 2010 году утвердили резолюцию, послужившую поводом для празднования Международного Дня Мореплавателя. Члены ООН в резолюции подтверждали высокий вклад моряков в сфере международной торговли, мировой экономики и развитии гражданского общества. Мировая статистика утверждает, что в мире трудится более полутора миллионов мореплавателей. День Мореплавателя отмечают только работники морской торговли и пассажирских перевозок.

В каждой стране в честь Дня Моряка проводится большое количество мероприятий, в которых принимают участие взрослые и дети, а также подростки, желающие посвятить свою жизнь морю. Для последних организовываются интересные квесты и мастер-классы. Ежегодно Генассамблея ООН рассматривает новую насущную проблему в сфере мореходства, обсуждая всевозможные варианты её решения. На сегодняшний день одной из самых значимых и опасных проблем является пиратство. К сожалению, до сих пор цивилизованный мир не выработал надежной схемы обеспечения безопасности морским судам в заливах "черной" Африки.

Современный человек прекрасно понимает, что вода – это стихия, которая способна погубить даже самого смелого человека, но также именно вода на протяжении веков делится с человеком жизнью, открывает новые пути развития многих сфер и направлений, являясь в прямом смысле слова генератором гениальных идей и их решений.