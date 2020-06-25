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В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать

В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Погода в Украине 25 июня улучшится, хотя в большинстве западных и некоторых южных областях еще будут идти дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +29 градусов.

В четверг, 25 июня, в Украине преимущественно без осадков, днем 18-29° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"25 июня в западных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, на Прикарпатье местами 18- 23°", - говорится в сообщении.

В Киеве 25 июня сухо. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°. В Киевской области также без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 25 июня, фото: meteo.gov.ua

26-27 июня в Украине, кроме западных областей, без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях 23-28°.

В Киеве и столичном регионе 26-27 июня без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

28 июня ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, местами северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

29 июня в большинстве областей местами кратковременные дожди, грозы (днем в западных областях повсюду дождь), ночью в южной и юго-восточной части без осадков.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°, днем в западных, северных областях 23-29°, на остальной территории 28-34°, 29 июня на крайнем западе 20-25°.

В Киеве и Киевской области 28-29 июня местами кратковременный дождь, гроза (ночью 28 июня без осадков). Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 28 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 июня, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

По данным ГСЧС, в 84 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено: более 800 домохозяйств; 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов; размыто более 15 км дорог; произошло девять оползней; разрушено 280 метров береговых укреплений; с 29-ю населенными пунктами отсутствует дорожное сообщение.

В Карпатах из-за оползня исчезло озеро: фото

Вчера ночью уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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