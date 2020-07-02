С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры

В Украине с сегодняшнего дня начнут работать кинотеатры. При этом посещать их можно будет только до 22 часов.

Кинотеатрам разрешили возобновить работу со 2 июля, согласно постановлению Кабмина об установлении карантина.

Постановление № 392 от 20 мая 2020 года "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" предусматривает возможность работы кинотеатров начиная с 2 июля 2020 , "но с четкими условиями, с наполненностью не более 50%", отметил Степанов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая.

20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.