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Фон дер Ляйен созывает совещание глав институтов ЕС с участием Меркель по антикризисному плану

Фон дер Ляйен созывает совещание глав институтов ЕС с участием Меркель по антикризисному плану
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о созыве 8 июля совещания с участием канцлера председательствующей в Совете ЕС Германии Ангелы Меркель и председателей Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Давида Сассоли по пакету антикризисного восстановления экономики Евросоюза.

"Достижение быстрого и амбициозного соглашения о европейском пакете восстановления является наивысшим приоритетом ЕС на ближайшие недели", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, распространенном в четверг в Брюсселе.

Она отметила, что после того, как Еврокомиссия представила 27 мая свои предложения по плану NextGenerationEU и обновленному долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы, были установлены "интенсивные контакты как с Европейским парламентом, так и с Советом ЕС".

"Эти конструктивные консультации продемонстрировали как общую решимость действовать в поддержку восстановления Европы, так и общую позицию по многим аспектам пакета. Для быстрого и успешного завершения этой работы потребуется сильное политическое руководство. Тесная координация между институтами и полное участие Европейского парламента имеют первостепенное значение", - заявила председатель Еврокомиссии.

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Она подчеркнула важность быстрого достижения соглашения по плану восстановления экономики и семилетнему бюджету Евросоюза.

"С этой целью, как это предусмотрено статьей 324 Договора (о Европейском союзе - ИФ), я пригласила председателя Европейского парламента Давида Сассоли, канцлера Германии Ангелу Меркель в ее качестве председателя Совета ЕС, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля на встречу 8 июля, чтобы подвести итоги и подготовить интенсивные политические переговоры, которые еще впереди", - сообщила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила: "Мы несем общую ответственность за то, чтобы безотлагательно завершить разработку этого пакета мер по восстановлению и показать всем европейцам, что союз готов действовать на благо всех".

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Все по теме:

ЕС, ФРГ, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Давид Сассоли.

Автор:

Телеграф
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