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Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара

Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В воскресенье на юго-востоке Украины будет жарко и сухо, на остальной территории станет немного прохладнее, пройдут кратковременные дожди.

Сегодня погоду на юго-восточной части территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории, при прохождении атмосферного фронта более прохладный и влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере, местами в центре, а также Одесской области ночью и на территории Карпат кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В остальных регионах без осадков.

Карта ветров, фото: windy.com

Ветер преимущественно северный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 34-39°, в северных областях 26-31°.

Погода 5 июля, фото: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура ночью 19-21°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была +33,7 в 1924г., самая низкая ночью 8,6 в 1893г.

В понедельник, 6 июля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода 6 июля, фото: meteo.gov.ua

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 35-39°.

Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики.

Автор:

Телеграф
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