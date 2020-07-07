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В МИД рассказали, какие страны открыты для граждан Украины: список

В МИД рассказали, какие страны открыты для граждан Украины: список
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Укринформ
Для въезда украинцев в условиях пандемии на сегодняшний день открыты 23 страны, но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 7 июля.

"Стран, открытых для украинцев, в целом 23. Они включают те государства, куда нужна виза, то есть въехать можно, но с визой, и где действуют определенные карантинные ограничения, то есть въехать можно, но нужно соблюдать определенные правила. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея - это самые популярные направления", - сказал Кулеба.

Он добавил, что остальные открытые для украинцев страны "не менее прекрасны", но массового потока украинских туристов туда не наблюдается.

"Это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова. Но прошу сосредоточиться на первом списке", - отметил глава МИД.

В то же время Кулеба посоветовал соотечественникам проверять информацию о возможности въезда в другую страну, прежде чем покупать билет для путешествия.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Внутреннее пассажирское авиасообщение возобновилось 5 июня, а с 15 июня в Украине возобновилось и международное авиасообщение. Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

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Все по теме:

МИД, Виза, Карантин, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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