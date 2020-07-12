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Итоги 12 июля: коронавирус, протесты в России и бубонная чума в Монголии

Итоги 12 июля: коронавирус, протесты в России и бубонная чума в Монголии
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Протесты в Хабаровске. В Монголии от бубонной чумы скончался подросток. Обострение на Донбассе и другое.
  • 1

    В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заразились почти 12,7 млн человек, выздоровели почти 7 млн, а умерло - более 560 тысяч.

    По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 564 420. В свою очередь, выздоровели 6 980 671 человек. 

    В Украине по состоянию на утро 12 июля диагностировали еще 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

    По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина.

  • 2

    Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток

    В воскресенье в провинции Говь-Алтай на западе Монголии 15-летний подросток скончался вследствие предполагаемого инфицирования бубонной чумой.

  • 3

    На Дальнем Востоке в России второй день проходят многотысячные акции протеста.

    В Хабаровске люди протестуют против задержания губернатора региона.

  • 4

    Пятеро украинских военных ранены

    12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранив пятерых украинских защитников.

    За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены

  • 5

    В субботу, 11 июля, Шеффилд Юнайтед принимал Челси в рамках матча 35-го тура английской Премьер-лиги.

    Игра, состоявшаяся на стадионе "Брамолл Лейн", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

  • 6

    Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал чемпионский титул.

    На турнире UFC 251, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби под названием "Бойцовский остров", состоялся один из главных боев вечера Петр Ян (15-1) - Жозе Альдо (28-7). 

    Во втором бою главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в минимальном женском весе сошлись 28-летняя бразильянка Джессика Андраде и её ровесница из США Роуз Намаюнас.

  • 7

    Украинец Малиновский стал настоящим джокером для Аталанты.

    Руслан Малиновский отыграл всего 22 минуты в матче Ювентус - Аталанта, но получил самую высокую оценку за игру (7,7 балов - больше всех).

  • 8

    Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, гонщики "Феррари" столкнулись

    В воскресенье, 12 июля, на автодроме в Шпильберге (Австрия) завершился второй этап сезона Формулы-1 2020/21 - Гран-при Штирии.

  • 9

    Мариуполь в рамках матча 30-го тура украинской Премьер-лиги принимал донецкий Олимпик.

    Игра, проходившая на стадионе им. Бойко, завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

  • 10

    Украинский нападающий ФК Бурсаспор Евгений Селезнев отметился двумя голами в чемпионате Турции.

    Сегодня, 12 июля, в матче 33-го тура Первой лиги (второй по значимости дивизион в Турции, - прим. ред.) Бурсаспор принимал Менемен Беледияспор. Встреча, проходившая на стадионе "Тимса-Арена", завершилась со счетом 2:2.

  • 11

    Презентация OnePlus Nord будет платной

    Компания OnePlus подтвердила, что презентация смартфона OnePlus Nord состоится 21 июля и будет она необычной.

  • 12

    Певица Alyosha выпустила новое лирик-видео на композицию "Не вона".

    На лирик-видео Alyosha выступает в четырех разных образах: рыжей, брюнеткой, блондинкой и с малиновым цветом волос.

  • 13

    Злата Огневич выпустила новый клип

    Украинская певица Злата Огневич презентовала клип на песню "Богиня", премьера которой состоялась осенью 2019 года.

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Все по теме:

Протесты, Донбасс, Коронавирус, Бубонная чума, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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