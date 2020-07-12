Итоги 12 июля: коронавирус, протесты в России и бубонная чума в Монголии

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В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заразились почти 12,7 млн человек, выздоровели почти 7 млн, а умерло - более 560 тысяч.

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 564 420. В свою очередь, выздоровели 6 980 671 человек.

В Украине по состоянию на утро 12 июля диагностировали еще 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина.