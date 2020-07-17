В Липецкой области сгорел автобус из Донецка, в котором ехали украинцы

В России в Липецкой области рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с газелью и загорелся. В МЧС России сообщают о пострадавших украинцах.

В России в Липецкой области произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем "Газель". В результате аварии в автобусе марки "Элвест" произошло возгорание, пострадали пять человек.

На место происшествия прибыли спасатели МСЧ РФ.

Как сообщает российское издание ТАСС, на момент столкновения в автобусе находились 39 человек.

Как заявили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, авария произошла на на 375 километре трассы М-4 Дон в Елецком районе возле населенного пункта Хмелинец. Возгорание удалось потушить огентушителями, однако салон автобуса полностью выгорел

По информации российских спасательных служб в автобусе находились граждане Украины, в том числе и ребенок. После столкновения документы сгорели или потерялись, установить личности пока трудно.

Из 39 человек пятеро пострадали: двоих госпитализировали с серьезными травмами. Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

В МЧС РФ сообщили, что среди пострадавших в ДТП житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные - жители Луганской и Донецкой областей.

Посольство Украины проверяют информацию о наличии украинцев в ДТП и пытается установить личности в целях оказания необходимой помощи.