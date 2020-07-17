В МИДе анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте

Украинских туристов в Египте будут ожидать интересные изменения, а именно:
Со слов дипломатов, можно ожидать расширение возможностей стажировки в Египте украинских студентов, учащихся на туристических специальностях.
В МИДе добавили, что в планах заключить два Меморандума в области туризма и культурного наследия.4
В Миниистерстве отмечают, что нововведения стали результатом встречи замминистра иностранных дел Василия Боднара с министром туризма и древностей Египта.
Как ранее сообщалось, 17 июля, депутаты завершили третью сессию девятого созыва работы Верховной Рады.
17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.