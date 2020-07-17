Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шкарлет: Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года
Шкарлет: МОН рассматривает три сценария начала учебного года
В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали
В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали
Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги
Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги
Леся Никитюк в Карпатах: "Какая красивая наша страна" (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: "Какая красивая наша страна" (Фото)

В МИДе анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте

В МИДе анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте
Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
Туристы из Украины в Египте могут ожидать расширение списка украиноязычных каналов в египетских отелях, присутствие украинского языка в аудио-гидах в египетских музеях, а также дублирование надписей на информационных указателях на украинском языке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Украинских туристов в Египте будут ожидать интересные изменения, а именно:

  • увеличеное количество украиноязычных каналов в египетских отелях;
  • наличие украинского языка в аудио-гидах в египетских музеях;
  • дублирование надписей на инфо-указателях на украинском языке.

Со слов дипломатов, можно ожидать расширение возможностей стажировки в Египте украинских студентов, учащихся на туристических специальностях.

Шкарлет: Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года

В МИДе добавили, что в планах заключить два Меморандума в области туризма и культурного наследия.4

В Миниистерстве отмечают, что нововведения стали результатом встречи замминистра иностранных дел Василия Боднара с министром туризма и древностей Египта.

Как ранее сообщалось, 17 июля, депутаты завершили третью сессию девятого созыва работы Верховной Рады.

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Египет, МИД, Турист.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, который вас поразит
02 Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов
03 США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"
04 "Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
05 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый всплеск коронавируса: В Израиле снова усилили карантин
Новый всплеск COVID-19: В Израиле снова усилили карантин
Вода грязная: в Одессе и Затоке &quot;забраковали&quot; пять пляжей
Вода грязная: в Одессе и Затоке "забраковали" пять пляжей
Штаб ООС: боевики трижды нарушали &quot;режим тишины&quot;
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"
Опять не судьба: сериал &quot;Сокол и Зимний солдат&quot; в августе не выйдет
Опять не судьба: сериал "Сокол и Зимний солдат" в августе не выйдет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь