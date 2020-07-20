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Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Зеленский о коронавирусе: Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует

Зеленский о коронавирусе: Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует
14:40 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне эпидемии. В Украине с начала распространения коронавирусной болезни сделали 877 тысяч тестов.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то «красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - сказал Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, показатель летальности из-за коронавирусной инфекции довольно умеренный и составляет 2,5%.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений. Кроме того, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Служба безопасности за последние операции по предотвращению убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19 предотвратили ущерб на 52 миллиона гривен.

Напомним, сегодня фиксируется небольшой спад заболеваемости - за сутки выявили 651 случай коронавирусной инфекции. Лидером по заболеваемости является Львовская область, там за минувшие сутки подтвердили 115 случаев.

Кроме того, по данным Минздрава по состоянию на понедельник к ослаблению карантина не готовы восемь регионов. В ведомстве в очередной раз призывают украинцев соблюдать все меры карантина. 

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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