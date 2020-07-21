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"Укрзализныця" запускает еще пять поездов в курортные города

"Укрзализныця" запускает еще пять поездов в курортные города
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф
К популярным курортным городам Украины будут курсировать еще пять поездов. Билеты можно приобрести через официальный сайт Укрзализныци или в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на пять поездов в традиционные места отдыха украинцев. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

  • Поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля. Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

  • Поезд № 41/42 Днепр - Трускавец отправится с Днепра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

  • Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

  • Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

  • Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.

Как сообщалось, "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов после полной остановки работы в марте, когда ввели карантин. Так, в руководстве компании сообщают, что в августе запустят все поезда.

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Укрзализныця, Поезда, Трускавец.

Автор:

Телеграф
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