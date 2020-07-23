Новые требования и "цветные" зоны: как изменится карантин

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Регионы зеленой зоны:
масочный режим в общественных зданиях и транспорте;
перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.
Регионы желтой зоны:
сохраняются требования зеленой зоны;
запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.
Регионы оранжевой зоны:
сохраняются требования желтой зоны;
запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;
запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;
запрещаются плановые госпитализации в больницах;
запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Регионы красной зоны:
сохраняются требования оранжевой зоны;
запрещается работа общественного транспорта;
запрещается посещение заведений образования;
запрещается деятельность кафе и ресторанов.
Как сообщалось, в Украине второй день подряд фиксирует свыше 800 случаев коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на утро четверга в Украине выявили 856 новых больных, выздоровели 828 пациентов.
По Данным Минздрава всего за период эпидемии в Украине 1 551 летальный случай, 34 000 пациентов выздоровели. Всего проведено 921 858 тестирований методом ПЦР.
Карантин в Украине ввели еще в 12 марта в связи с мировой эпидемией коронавируса. Все ограничения должны были действовать до конца апреля, но правительство их продлило. В мае было принято решение постепенно снимать карантинные ограничения. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в отдельных регионах ввели адаптивный карантин.