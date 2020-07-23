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Новые требования и "цветные" зоны: как изменится карантин

Новые требования и "цветные" зоны: как изменится карантин
09:46 Сегодня Телеграф
Правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до конца лета. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Новые требования адаптивного карантина по зонам

Регионы зеленой зоны:

  • масочный режим в общественных зданиях и транспорте;

  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

  • проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

  • кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Регионы желтой зоны:

  • сохраняются требования зеленой зоны;

  • запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

Регионы оранжевой зоны:

  • сохраняются требования желтой зоны;

  • запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

  • запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;

  • запрещаются плановые госпитализации в больницах;

  • запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

  • запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

  • ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Регионы красной зоны:

  • сохраняются требования оранжевой зоны;

  • запрещается работа общественного транспорта;

  • запрещается посещение заведений образования;

  • запрещается деятельность кафе и ресторанов.

Как сообщалось, в Украине второй день подряд фиксирует свыше 800 случаев коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на утро четверга в Украине выявили 856 новых больных, выздоровели 828 пациентов.  

По Данным Минздрава всего за период эпидемии в Украине 1 551 летальный случай, 34 000 пациентов выздоровели. Всего проведено 921 858 тестирований методом ПЦР. 

Карантин в Украине ввели еще в 12 марта в связи с мировой эпидемией коронавируса. Все ограничения должны были действовать до конца апреля, но правительство их продлило. В мае было принято решение постепенно снимать карантинные ограничения. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в отдельных регионах ввели адаптивный карантин.

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Автор:

Телеграф
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