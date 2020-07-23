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Коронавирус: когда в Украине появится вакцина

Коронавирус: когда в Украине появится вакцина
10:56 Сегодня Телеграф
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может появиться вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19.

Благодаря карантинным ограничениям Украина справляется с коронавирусом, вакцина может появится весной 2021 года, и тогда справится с вирусом будет легче.

Об этом главный санитарный врач заявил в эфире Украинского радио.

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут или препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - сказал медик.

Ляшко добавил, что сейчас Министерство здравоохранения Украины делает все возможное для наращивания объемов тестирования на COVID-19.

Как сообщалось, в Украине второй день подряд растет число новых заболевших коронавирусом. По данным Минздрава в стране число выявленных случаев COVID-19 перевалило за 62 тысячи. Всего от осложнений болезни умерло 1 551 больной. 

Ранее появилась информация, что в ВОЗ идут дискуссии по поводу того, куда отправить первые дозы вакцины от коронавируса.

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Все по теме:

Вакцина, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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