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Дело "луцкого террориста": на допрос вызвали полсотни свидетелей

Дело "луцкого террориста": на допрос вызвали полсотни свидетелей
17:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
По делу о захвате Максимом Кривошем рейсового автобуса в Луцке допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Волынской области.

Правоохранители провели ряд обысков в местах предыдущего пребывания Максима Кривоша, который 21 июля совершил террористический акт в центре Луцка.

Об этом он рассказал начальник следственного отдела УСБУ в Волынской области Александр Хитрик.

"В уголовном деле были допрошены 16 потерпевших и 33 человека в качестве свидетелей. Кроме того, был проведен ряд обысков в местах предыдущего пребывания подозреваемого", - отметил он.

Также сотрудники СБУ назначили около тридцати экспертиз, в том числе взрыво-техническую, судебно-баллистическую, холодного оружия, автотовароведческую и лингвистическую.

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На сегодняшнем брифинге Хитрик также показал снимки сувенирных денег, которые были изъяты у Кривоша при задержании 21 июля. Эти "купюры" подозреваемый перед задержанием правоохранителями, предлагал водителю захваченного рейсового автобуса "в качестве оплаты за проезд".

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка террорист остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. В заложниках было больше 10 человек. У мужчины при себе оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований.

Как известно, Максим Кривош, который 12 часов удерживал в заложниках людей, находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители готовят ему подозрения, завтра суд должен избирать ему меру пресечения.

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Все по теме:

Луцк, СБУ, Волынская область, Максим Кривош.

Автор:

Телеграф
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