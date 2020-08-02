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В Украине - День Воздушных сил ВСУ

В Украине - День Воздушных сил ВСУ
09:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Ежегодно 2 августа в Украине отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

27 июня 2007 года глава украинского государства Виктор Ющенко поручил ежегодно отмечать первое воскресенье августа Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Свое решение глава государства мотивировал важным значением этого рода войск "в обеспечении обороноспособности государства".

Одновременно президент отменил указ своего предшественника Леонида Кучмы от 1997 года, которым в Украине отмечали день Войск противовоздушной обороны.

В связи с этим праздником к украинцам обратился Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.

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Он поблагодарил представителей Воздушных сил за самоотверженную службу и, в частности, должное обеспечение авиационной поддержки, качественное осуществление воздушных перевозок войск и грузов Объединенных сил, которые привлечены к сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Кроме того, отдельно был отмечен их труд в проведении аэромедицинской эвакуации раненых и больных.

Хомчак также вспомнил о тех, военнослужащих, которые положили свою жизнь за Украину.

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"Их подвиги всегда будут жить в благодарных воспоминаниях современников и потомков", - подытожил он.

Он выявил убеждение, что совместными усилиями Украина укрепит Воздушные Силы ВСУ и продолжит лучшие отечественные традиции.

Напомним, в связи с ведущейся подготовкой к объявлению режима всеобъемлющего прекращения огня, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике.

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Украина, Праздник, ВСУ, День Воздушных Сил ВСУ, Руслан Хомчак.

Автор:

Телеграф
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