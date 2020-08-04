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Полное и всеобъемлющее прекращение огня: в СНБО назвали отличия действующего перемирия от всех предыдущих

Полное и всеобъемлющее прекращение огня: в СНБО назвали отличия действующего перемирия от всех предыдущих
Обновлено 00:13 Сегодня Телеграф
В отличие от многих перемирий в прошлом, действующий режим прекращения огня на Донбассе продолжается седьмой день и за это время не было слышно выстрелов из тяжелого вооружения и не было боевых потерь. Сообщение соответствующего содержания обнародовано пресс-службой СНБО.

Как говорится в данных Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим "тишины" введенный с 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют систематичного характера. 

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - отмечают в СНБО.

В СНБО подчеркивают, что комплексный анализ для подготовки и принятия решений позволяет программно-аппаратный комплекс СОТА. По его данным, до прекращения огня ежедневно фиксировалось до 16-18 обстрелов, большая часть из них велась прицельно с применением тяжелого вооружения. 

"Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных сил Украины были на уровне 2-3 погибших и 6-8 раненных. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки", - сказано в сообщении.  

Секретарь Совета Нацбезопасности Алексей Данилов надеется, что договоренности, которые достигли в ТКГ, будут выполняться и в дальнейшем. По его словам, попытки дискредитации мирного процесса, к которым он относит и провокации на линии разграничения, будут получать жесткий отпор.

"Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", - заявил Данилов.

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Наопмним, за прошедшие 24 часа в районе ООС на Донбассе оккупанты дважды нарушали "тишину".

По данным ОБСЕ, на Донбассе после вступления в силу режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня 27 июля было зафиксировано 225 случаев нарушения "тишины".

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Все по теме:

Донбасс, СНБО, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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