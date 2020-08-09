В Украине - чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели предупреждают, что в большей части украинских областей вероятны пожары.

В большинстве областей Украины сегодня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

“9-10 августа на территории Одесской, Николаевской, востоке, большинстве центральных и западных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — заявляют спасатели.

Отмечается, что синоптики прогнозируют ближайшие три дня ночью сухую погоду, днем местами жару, а местами грозы. Температура будет достигать 23-29°, на юге - 30°.

Как сообщалось, в конце июля в Лугаской области случилось очередное возгорание травы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Напомним, по данным ГСЧС, с начала 2020 года спасатели зафиксировали уже около 800 случаев гибели граждан на водных объектах страны.