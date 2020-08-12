Президент поручил разработать вакцину от COVID-19: в Минздраве рассказали, как обстоят дела с производством

В Миздраве сообщили, что получили задание от президента разработать вакцину от коронавируса. Однако, за годы независимости мощности для производства были уничтожены.

За время независимости уничтожили почти все мощности для производства вакцин в Украине, но у Министерства здравоохранения есть понимание, как начать производство вакцин на территории страны.

Это утверждает глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 августа.

Однако деталями этого "понимание" министр не поделился.

"У нас в течение 28, 29 (лет - ред) уже будет, у нас практически уничтожалось все то, что в этом случае касается производства вакцин. Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях ", - рассказал Степанов.

Министр рассказал, что получил соответствующее задание от президента.

"Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то. И я провел на прошлой неделе еще одну встречу, на которой присутствовали наши мощные фармпредприятия, также присутствовали наши ученые из Национальной академии наук, из Института микробиологии. Ученые, которые способны при определенных условиях при сочетании научного и производственного потенциала способны создавать вакцины ", - добавил глава Минздрава.

Министр считает, что украинские ученые способны это сделать, просто им надо создать условия, и, по его словам, Минздрав этим сейчас занимается.

В Украине на утро 12 августа выявили еще 1 433 новых больных. Всего с момента распространения заболевания в Украине обнаружили 84 548 случаев коронавирусной болезни.

Как сообщалось, первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-COV-2, зарегистрированная в России 11 августа, получила название "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.