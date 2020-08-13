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"Не будьте легкомысленными": нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом

"Не будьте легкомысленными": нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом
Обновлено 05:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Член фракции "Слуга народа", нардеп Роман Грищук заявил, что он и его жена заразились коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

"Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова с плакатов, а не реальные методы защиты", - написал он. 

"Не будьте легкомысленными и не повторяйте чужих ошибок", - добавил Грищук, отметив, что его "самочувствие более-менее нормальное". 

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В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .

1 433 случаев болезни выявили за минувшие сутки. Это на 275 человек больше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Верховная Рада, Коронавирус, Слуга народа, Роман Грищук.

Автор:

Телеграф
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