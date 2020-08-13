"Не будьте легкомысленными": нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом

Член фракции "Слуга народа", нардеп Роман Грищук заявил, что он и его жена заразились коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова с плакатов, а не реальные методы защиты", - написал он.

"Не будьте легкомысленными и не повторяйте чужих ошибок", - добавил Грищук, отметив, что его "самочувствие более-менее нормальное".

В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .

1 433 случаев болезни выявили за минувшие сутки. Это на 275 человек больше, чем днем ранее.