COVID-19 в Киеве: за сутки почти 200 новых больных

В столице количество выявленных случаев коронавируса приближается к 10 тысячам.

В Киеве по состоянию на 12 августа лабораторно подтвердили 9 869 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки заболело еще 182 киевлян. Это на 59 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом в своем Telegram -канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего за время эпидемии в Киеве умерли 147 человек. За минувшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели уже 3 278 больных, в том числе 31 за минувшие сутки.

Заболели за сутки:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет

83 человека в возрасте от 19 до 82 лет

8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Среди заболевших - пять медиков. 27 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего больных коронавирусом за сутки выяявили в Дарницком, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах.

Статистика заболевших по районам:

Дарницкий - 1637 заболевших (39 за сутки);

Деснянский - 1224 (24);

Соломенский - 1054 (21);

Оболонский - 875 (21);

Святошинский - 822 (17);

Днепровский - 1146 (16);

Голосеевский - 790 (15);

Печерский - 916 (11);

Подольский - 600 (11);

Шевченковский - 805 (7).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили еще 1 433 случаев коронавирусной болезни. В Минздраве проанализировали все показатели и решили изменить критерии определения зон карантина.

Напомним, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.