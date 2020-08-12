COVID-19 в Киеве: за сутки почти 200 новых больных

В Киеве по состоянию на 12 августа лабораторно подтвердили 9 869 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки заболело еще 182 киевлян. Это на 59 случаев больше, чем днем ранее.
Об этом в своем Telegram -канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего за время эпидемии в Киеве умерли 147 человек. За минувшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели уже 3 278 больных, в том числе 31 за минувшие сутки.
Заболели за сутки:
86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет
83 человека в возрасте от 19 до 82 лет
8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.
Среди заболевших - пять медиков. 27 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего больных коронавирусом за сутки выяявили в Дарницком, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах.
Статистика заболевших по районам:
Дарницкий - 1637 заболевших (39 за сутки);
Деснянский - 1224 (24);
Соломенский - 1054 (21);
Оболонский - 875 (21);
Святошинский - 822 (17);
Днепровский - 1146 (16);
Голосеевский - 790 (15);
Печерский - 916 (11);
Подольский - 600 (11);
Шевченковский - 805 (7).
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили еще 1 433 случаев коронавирусной болезни. В Минздраве проанализировали все показатели и решили изменить критерии определения зон карантина.
Напомним, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.