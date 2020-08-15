Наибольший прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: в Харьковской обл.асти - 254, Черновицкой обл.асти - 170, Львовской обл.асти - 166, Ивано-Франковской обл.асти - 148, Одесской обл.асти - 139 и городе Киев - 232 случая", - отметил он.
На данный момент ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения. Об этом сообщаю данные СНБО.
Ранее, специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.