Наибольший прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы

За прошедшие 24 часа в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: в Харьковской обл.асти - 254, Черновицкой обл.асти - 170, Львовской обл.асти - 166, Ивано-Франковской обл.асти - 148, Одесской обл.асти - 139 и городе Киев - 232 случая", - отметил он.

На данный момент ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Винницкая обл. - 3175 (+46 за сутки),

Волынская обл. - 4590 (+61),

Днепропетровская обл. - 1699 (41),

Донецкая обл. - 1073 (24),

Житомирская обл. - 2377 (+44),

Закарпатская обл. - 6170 (90),

Запорожская обл. - 1052 (+14),

Ивано-Франковская обл. - 6468 (+148),

Кировоградская обл. - 739 (0),

Киев - 10392 (+232),

Киевская обл. - 4495 (+66),

Львовская обл. - 11824 (+166),

Луганская обл. - 178 (7),

Николаевская обл. - 797 (27),

Одесская обл. - 4871 (+139),

Полтавская обл. - 544 (11),

Ровенская обл. - 7433 (+107),

Сумская обл. - 815 (32),

Тернопольская обл. - 3635 (+97),

Харьковская обл. - 5837 (+254),

Херсонская обл. - 294 (+4),

Хмельницкая обл. - 1539 (25),

Черновицкая обл. - 7434 (+170),

Черкасская обл. - 1114 (22),

Черниговская обл. - 1174 (+20).

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения. Об этом сообщаю данные СНБО.

Ранее, специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.