Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Протесты в Минске: суббота в столице началась с цепи солидарности
Протесты в Минске: суббота в столице началась с цепи солидарности
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Наибольший прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы

Наибольший прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы
11:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter
За прошедшие 24 часа в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: в Харьковской обл.асти - 254, Черновицкой обл.асти - 170, Львовской обл.асти - 166, Ивано-Франковской обл.асти - 148, Одесской обл.асти - 139 и городе Киев - 232 случая", - отметил он.

На данный момент ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

  • Винницкая обл. - 3175 (+46 за сутки),
  • Волынская обл. - 4590 (+61),
  • Днепропетровская обл. - 1699 (41),
  • Донецкая обл. - 1073 (24),
  • Житомирская обл. - 2377 (+44),
  • Закарпатская обл. - 6170 (90),
  • Запорожская обл. - 1052 (+14),
  • Ивано-Франковская обл. - 6468 (+148),
  • Кировоградская обл. - 739 (0),
  • Киев - 10392 (+232),
  • Киевская обл. - 4495 (+66),
  • Львовская обл. - 11824 (+166),
  • Луганская обл. - 178 (7),
  • Николаевская обл. - 797 (27),
  • Одесская обл. - 4871 (+139),
  • Полтавская обл. - 544 (11),
  • Ровенская обл. - 7433 (+107),
  • Сумская обл. - 815 (32),
  • Тернопольская обл. - 3635 (+97),
  • Харьковская обл. - 5837 (+254),
  • Херсонская обл. - 294 (+4),
  • Хмельницкая обл. - 1539 (25),
  • Черновицкая обл. - 7434 (+170),
  • Черкасская обл. - 1114 (22),
  • Черниговская обл. - 1174 (+20).

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения. Об этом сообщаю данные СНБО.

Ранее, специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
03 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
04 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали "тишину"
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз на выходные
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные
Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь