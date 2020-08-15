Кулеба: Задержанные в Беларуси волонтеры "Восток SOS" вернулись в Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что задержанные накануне в Беларуси волонтеры "Восток SOS" успешно вернулись домой.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал Кулеба в Твиттер.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Как сообщалось ранее, волонтеров и правозащитников Реуцкого и Васильева задержали сотрудники ДПС (ГАИ) в Минске возле Площади Победы. До того Реуцкий снимал на телефон задержание другого прохожего парня в том же месте. Это и могло стать поводом для задержания украинцев.

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и потребовало встречи с ними.

14 августа украинских волонтеров "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого отпустили.