Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

За прошедшие 24 часа в ВСУ зафиксировали 33 новых случая заражени на коронавирус. Об этом сообщает командование Медсил ВСУ в Фейсбуке.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).

Всего по состоянию на 10:00 16 августа в ВСУ болеет COVID-19 429 человек.

Всего за период пандемии выздоровели 767 человека, летальных случаев – 6.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 733 человека.

Ранее, в Украине зарегистрировали уже более 91 000 человека с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Также сообщалось, что в мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.