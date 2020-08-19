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Поджог автомобиля журналистов "Схем": в США обеспокоены запугиванием работников СМИ

Поджог автомобиля журналистов "Схем": в США обеспокоены запугиванием работников СМИ
Обновлено 02:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В США отреагировали на поджог автомобиля журналиста "Радио Свобода" и призвали власти Украины к быстрому и всестороннему расследованию.

"Свободные медиа являются важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение в прослушивании дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - сказано в сообщении, размещенном посольством США в Украине в соцсети Facebook.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы".

Инцидент произошел возле дома водителя.

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По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.

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США, СМИ, Поджог.

Автор:

Телеграф
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