Поджог автомобиля журналистов "Схем": в США обеспокоены запугиванием работников СМИ

"Свободные медиа являются важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение в прослушивании дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - сказано в сообщении, размещенном посольством США в Украине в соцсети Facebook.
Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы".
Инцидент произошел возле дома водителя.
По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД.
Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.