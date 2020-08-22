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Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф
Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости.

Он отмечает, что за четверть века после провозглашения политической независимости Украина получила и религиозную независимость, получив Томос об автокефалии.

Об этом сообщает Cerkvarium, приводящий текст соответствующего заявления.

"В этот день мы поздравляем благочестивый украинский народ с 29-й годовщиной провозглашения независимости Украинского Государства... Мы хотим, чтобы боголюбивый украинский народ всегда помнил о вере своих предков, как сказано об этом в послании к евреям: "Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово божие, и, смотря на кончину жизни их, подражайте веру их", с тем, чтобы Украинское Государство процветало в мире и справедливости, в любви и единстве, в надежде таким образом на царство небесное. С этим пониманием дарим всем вам - и гражданской и церковной власти, и христолюбивым вооруженным силам, и медицинским сотрудникам, и педагогам и всем гражданам доброй воли - наше патриаршее благословение, желая всем "всякое доброе придание и всякий дар совершенный, который нисходит свыше, от отца светов" (Иакова 1:17) для процветания и спасения нашего дорогого украинского народа", - говорится в заявлении.

Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским

В понедельник, 24 августа, вся Украина будет праздновать День Независимости. Согласно прогнозам синоптиков, этот день порадует украинцев теплой и приятной погодой. Лишь в некоторых областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

Согласно календарю на этот год, в Украине в 2020 году официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными, среди которых - День Независимости

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День Независимости, Варфоломей.

Автор:

Телеграф
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