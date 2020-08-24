"Ситуация действительно сложная": в Киеве резко снизилось число новых случаев коронавируса

На утро 24 августа в столице на треть снизился прирост коронавируса.

В Киеве за 23 августа на коронавирусную инфекцию заболели еще 209 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко своем в Telegram-канале.

Всего с момента распространения коронавируса в Киеве выявили 12 023 подтвержденных случая заболевания.

Среди заболевших за минувшие сутки 15 детей. Трое больных вследствие осложнений умерли. Всего за время эпидемии от болезни умерли 170 киевлян.

Среди новых больных:

119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,

75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет,

7 девочек от 1 до 15 лет

8 мальчиков от 1 года до 11.

Заболели в том числе и 7 медиков.

В госпитализации нуждались 29 пациентов. Выздоровели за сутки 60 больных.

Кличко сообщил, что больше всего больных обнаружили в Деснянском районе - 39, в Днепровском - 28 и в Соломенском районе - 26 случаев.

Днем ранее, сообщалось, о 307 новых случаях коронавирусной болезни, среди которых 18 детей.

На сегодняшний день в Украине лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19. За минувшие сутки заболели 1 799 украинцев.