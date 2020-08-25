Более 100 млн ущерба: в СБУ обвинили экс-руководителей Укртрансбезопасности

В СБУ разоблачили сделку при приобретении оборудования бывшими руководителями Укртрансбезопасности. Их действия нанесли ущерб государству на более 100 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в более чем 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.

"По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб на почти 109 млн грн", - говорится в сообщении.

Сотрудникик правоохранительных органов провели обыски и изъяли соответствующую документацию, подтверждающую противоправную сделку.

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам производства о подозрениях", - добавили в СБУ.

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