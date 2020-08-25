Скачать
Вторник, 25.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"
Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"
Тихановская в Европарламенте объявила мирную революцию в Беларуси
Тихановская в Европарламенте объявила мирную революцию в Беларуси
ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные
ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные
IFA 2020: Huawei примет участие в выставке
IFA 2020: Huawei примет участие в выставке

Более 100 млн ущерба: в СБУ обвинили экс-руководителей Укртрансбезопасности

Более 100 млн ущерба: в СБУ обвинили экс-руководителей Укртрансбезопасности
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
В СБУ разоблачили сделку при приобретении оборудования бывшими руководителями Укртрансбезопасности. Их действия нанесли ущерб государству на более 100 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в более чем 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению. 

"По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб на почти 109 млн грн", - говорится в сообщении. 

Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"

Сотрудникик правоохранительных органов провели обыски и изъяли соответствующую документацию, подтверждающую противоправную сделку.

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам производства о подозрениях", - добавили в СБУ.

Ранее, в Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

Как сообщалось, в Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, СБУ, "Укртрансбезопасность".

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такая вкусная, и такая вредная: почему колбаса не полезна для организма
02 Жара и грозы: какие регионы зальет дождями
03 "Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости
04 Климкин о ситуации в Беларуси: Венесуэла в центре Европы и рядом с Украиной
05 Денис Шмыгаль обсудил с Маасом экономический форум в Берлине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: на Донбассе ранены двое украинских военных
Штаб ООС: на Донбассе ранены двое украинских военных
Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба
Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба
Власти пошли на встречу гражданам: Черновцы отказались ужесточать карантин
Черновцы отказались ужесточать карантин
Над зоной бикини: Эмили Ратаковски похвасталась новой татуировкой
Над зоной бикини: Эмили Ратаковски похвасталась новой татуировкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь