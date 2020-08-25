Более 100 млн ущерба: в СБУ обвинили экс-руководителей Укртрансбезопасности

"СБУ разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в более чем 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.
"По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб на почти 109 млн грн", - говорится в сообщении.
Сотрудникик правоохранительных органов провели обыски и изъяли соответствующую документацию, подтверждающую противоправную сделку.
"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам производства о подозрениях", - добавили в СБУ.
Ранее, в Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.
Как сообщалось, в Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября.