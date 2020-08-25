COVID-19 в Украине: В Минздраве рассказали о ситуации с распространением

В Минздраве предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением коронавируса, по состоянию на сегодня. Об этом сообщают в Минздраве.

Так, в 16 областях заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превышает допустимую в 40 человек.

В частности:

в Винницкой области,

в Волынской области,

в Житомирской области,

в Закарпатской области,

в Ивано-Франковской области,

в Киевской области,

в городе Киев,

в Львовской области,

в Одесской области,

в Ровенской области,

в Сумской области,

в Тернопольской области,

в Харьковской области,

в Хмельницкой области,

в Черновицкой области,

в Черниговской области.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 278,3 человека на 100 000 населения.

Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны есть в Житомирской области - 2 904. Самый высокий показатель охвата тестированием на коронавирус в Киеве - 162,0 за последние 7 дней на 100 000. населения.

Все остальные области соответствуют показателю в 24 тесты на 100 000.

Также указано, что в учреждениях здравоохранения загруженность коек пациентов с подтвержденным COVID-19 составляют более 50% за последние 5 дней только в Киеве, где заняты 50,3% коек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 25 человек. Всего с момента распространения болезни зафиксировано 2 318 смертей.

Всего в мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано почти 24 миллиона больных. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 000 случаев заболевания, в США - 41 000, в Бразилии - 21 000.