В Украине снова ужесточают карантин: что изменится

В рамках ужесточения карантина в Украине запретили работу развлекательных заведений

Кабинет министров поддержал ужесточение карантина в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Теперь в регионах зеленой зоны запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга.

Также под запрет попадают концерты, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса "Дій вдома" для контроля лиц, подлежащих самоизоляции, обсервации, также лиц, нарушивших правила карантина.

Как сообщалось, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.