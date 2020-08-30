День шахтера в Украине: детали

В Украине в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности - День шахтера.

Этот праздник установлен Указом Президента от 16 августа 1993 года "в поддержку инициативы работников угольной промышленности".

Ранее в департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации сообщили, что 30 августа, в День шахтера, премьер-министр Денис Шмыгаль планирует посетить Донецкую область.

Напомним, синоптики прогнозируют в Украине жару в ближайшие дни.

Как сообщалось, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем.