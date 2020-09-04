Глава ВОЗ: определенные группы населения должны иметь приоритет при вакцинации от COVID-19

Будущая вакцина от COVID-19 в целях эффективности должна в первую очередь распределяться не среди жителейконкретных стран, а среди определенных групп населения по всему миру, заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Первоочередный приоритет - вакцинация определенных (групп - ИФ) во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах", - сказал он на брифинге.

"Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - отметил он.

По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

"Национализм с вакциной растянет проблему, а не укоротит ее", - пояснил Гебрейесус.

По его словам, первым делом, вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым угрожает повышенный риск заболевания, включая пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.