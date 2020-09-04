Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит город (Фото)

Глава ВОЗ: определенные группы населения должны иметь приоритет при вакцинации от COVID-19

Глава ВОЗ: определенные группы населения должны иметь приоритет при вакцинации от COVID-19
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Будущая вакцина от COVID-19 в целях эффективности должна в первую очередь распределяться не среди жителейконкретных стран, а среди определенных групп населения по всему миру, заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Первоочередный приоритет - вакцинация определенных (групп - ИФ) во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах", - сказал он на брифинге.

"Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - отметил он.

По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой. 

В Японии фиксируют рекордную жару

"Национализм с вакциной растянет проблему, а не укоротит ее", - пояснил Гебрейесус. 

По его словам, первым делом, вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым угрожает повышенный риск заболевания, включая пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
02 Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость
03 Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных
04 Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"
05 Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе
УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе
В Японии фиксируют рекордную жару
В Японии фиксируют рекордную жару
Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь