COVID-19: в Минздраве назвали категории украинцев, которые в первую очередь получат вакцину

В первую очередь будущую вакцину от коронавируса после ее разработки получат люди из группы риска, медики и педагоги. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, 10 сентября во время телефонного разговора с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном обсудил вопрос доступа Украины к будущей вакцине от COVID-19.

"Чтобы Украина могла получить (вакцину от COVID-19 - ред.) одной из первых, чтобы нас поставили в эту очередь", - сказал министр. "Я вчера разговаривал с министром здравоохранения Германии.

Эта страна входит в перечень стран альянса, имеющих заказ вакцины в компании AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом ближе всего приблизилась (к разработке вакцины от COVID-19 - ред.), уже заканчивается третья фаза прохождения клинических испытаний", - заявил Степанов.

Также он сообщил, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX Украина может получить партию вакцин для около 20% населения.

"COVAX - это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (около 8 млн доз для Украины). Как мы считаем, кто в первую очередь должен получить (вакцину от COVID-19 - ред.).

В первую очередь это группа риска - это люди, которые имеют сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, это обязательно медицинские работники, которые лечат именно от (коронавирусной - ред.) болезни, это педагоги, это, с нашей точки зрения, Минздрава, те люди, которые в первую очередь должны быть вакцинированы", - отметил Степанов.

Ранее, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.