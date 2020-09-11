МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года

МОН разработало стратегические направления развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщили в МОН.

"МОН разработало проект Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Документ направлен на согласование к Уполномоченному Президента Украины по правам людей с инвалидностью, Минсоцполитики, МинТОТ, Минфина, МЭРТ, Национальной ассамблеи людей с инвалидностью и т.д.", — говорится в сообщении.

Сообщается, что с 2017 года Украина активно развивает инклюзивное обучение с целью создания единых подходов в системе образования Украины, где каждый ребенок будет охвачен обучением и сможет реализовать свой потенциал.

Так, разработаная Национальная стратегия имеет целью решить следующие задачи:

выявить и качественно оценить ООП у соискателей образования;

создать условия для обучения в районах или объединенных общинах каждому лицу в соответствии с ее ООП;

повысить уровень подготовленности педагогов для удовлетворения потребностей каждого соискателя образования;

усовершенствовать механизмы финансирования образования лиц с ООП;

обеспечить в учебных заведениях условия для получения качественного образования лицами с ООП.

Реализация определенных проектом Национальной стратегии целей и задач будет осуществляться в два этапа.

На I этапе (2020-2028 годы) предусмотрено, в частности:

создание целостной законодательной базы в сфере инклюзивного и специального образования;

обеспечение подготовки педагогических работников и средств для обучения соискателей образования с ООП;

систематическое обеспечение архитектурной доступности;

создание безопасного и инклюзивного образовательного среды и тому подобное.

II этап (2029-2030 годы) предусматривает, среди прочего:

анализ результатов реализации Национальной стратегии;

определение стратегических направлений дальнейшего развития инклюзивного образования на 2030-2040 годы.

"Отметим, что на сентябрь 2020 года открыто 633 инклюзивного-ресурсных центра, которые пришли на замену психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). В 2019/2020 учебном году 35,14% школ имели инклюзивные классы", — отмечается в сообщении.

Ранее, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.