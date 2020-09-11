МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года

"МОН разработало проект Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Документ направлен на согласование к Уполномоченному Президента Украины по правам людей с инвалидностью, Минсоцполитики, МинТОТ, Минфина, МЭРТ, Национальной ассамблеи людей с инвалидностью и т.д.", — говорится в сообщении.
Сообщается, что с 2017 года Украина активно развивает инклюзивное обучение с целью создания единых подходов в системе образования Украины, где каждый ребенок будет охвачен обучением и сможет реализовать свой потенциал.
Так, разработаная Национальная стратегия имеет целью решить следующие задачи:
Реализация определенных проектом Национальной стратегии целей и задач будет осуществляться в два этапа.
На I этапе (2020-2028 годы) предусмотрено, в частности:
II этап (2029-2030 годы) предусматривает, среди прочего:
"Отметим, что на сентябрь 2020 года открыто 633 инклюзивного-ресурсных центра, которые пришли на замену психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). В 2019/2020 учебном году 35,14% школ имели инклюзивные классы", — отмечается в сообщении.
Ранее, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".
Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.