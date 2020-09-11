В МВД за сутки зафиксировали около 100 новых случаев коронавируса

В МВД за прошедшие 24 часа зафиксировано 93 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С марта 2020 года правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы и они являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и за фактическим уровнем заболеваемости.

Следовательно, сегодня, 11 сентября, зафиксировано 93 новых случаев лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество больных - в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.

"Общее количество случаев на коронавирусной болезни среди правоохранителей с начала пандемии - 4010, выздоровели - 3581 человек", - добавляется в сообщении.

Ранее, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.