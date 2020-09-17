В Украине - очередной антирекорд по COVID-19

Всего в стране уже 166 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, созданную СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 166 244 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 584 инфицированных, что стало новым антирекордом в в стране. Таким образом прирост заболеваемости вырос на 626 человек.

От коронавируса в стране умерли 3 400 человек, за сутки - 60 новых жертв.

Смогли преодолеть болезнь уже 73 913 человек, 1 589 из них - за последние сутки.

Напомним, по состоянию на утро 17 сентября в мире в целом зафиксировано 30,03 миллиона случаев коронавируса, включая 945 тысяч летальных.