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Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине - очередной антирекорд по COVID-19

В Украине - очередной антирекорд по COVID-19
09:40 Сегодня Телеграф
Всего в стране уже 166 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, созданную СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 166 244 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 584 инфицированных, что стало новым антирекордом в в стране. Таким образом прирост заболеваемости вырос на 626 человек.

От коронавируса в стране умерли 3 400 человек, за сутки - 60 новых жертв.

Смогли преодолеть болезнь уже 73 913 человек, 1 589 из них - за последние сутки.

На Ровенщине еще 67 новых случаев COVID-19

Напомним, по состоянию на утро 17 сентября в мире в целом зафиксировано 30,03 миллиона случаев коронавируса, включая 945 тысяч летальных.

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Все по теме:

Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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