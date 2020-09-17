COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину

"Лихорадка при COVID-19 - нормальная реакция организма на заражение. Это правильно, хорошо.
И говорит о том, что иммунитет делает свою работу", - написал доктор.
Дубровский сообщил, что если у пациента при COVID-19 отсутствует жар, это связано с особенностями организма.
"Некоторым нужно больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус.
Такой взгляд на проблему частично объясняет, почему многие болеют так легко и практически незаметно. Иммунитет у каждого разный.
И кто-то справится с вирусом быстрее, кто-то медленнее. Но вопросы иммунного ответа на SARS-COV-2 остаются еще дискутабельными", - отметил врач.
В конце инфекционист добавил, что коронавирус - не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.
Напомним, в Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.
Также сообщалось, что по состоянию на утро 17 сентября в мире в целом зафиксировано 30,03 миллиона случаев коронавируса, включая 945 тысяч летальных.