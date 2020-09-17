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Четверг, 17.09.2020
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COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину

COVID-19 может проходить без температуры: Инфекционист назвал причину
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Инфекционист Евгений Дубровский отметил, что отсутствие температуры при COVID-19 у некоторых людей связанно с нехарактерным ответом иммунной системы и особенностями организма. Обычно при инфекции температура тела должна повышаться и это является нормальным. Если это длится несколько дней никаких антибиотиков принимать не нужно. Об этом медик написал в Фейсбуке.

"Лихорадка при COVID-19 - нормальная реакция организма на заражение. Это правильно, хорошо.

И говорит о том, что иммунитет делает свою работу", - написал доктор.

Дубровский сообщил, что если у пациента при COVID-19 отсутствует жар, это связано с особенностями организма.

"Некоторым нужно больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус.

Такой взгляд на проблему частично объясняет, почему многие болеют так легко и практически незаметно. Иммунитет у каждого разный.

И кто-то справится с вирусом быстрее, кто-то медленнее. Но вопросы иммунного ответа на SARS-COV-2 остаются еще дискутабельными", - отметил врач.

В конце инфекционист добавил, что коронавирус - не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Напомним, в Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 17 сентября в мире в целом зафиксировано 30,03 миллиона случаев коронавируса, включая 945 тысяч летальных.

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Все по теме:

Температура, Инфекция, Коронавирус, Covid-19, Евгений Дубровский.

Автор:

Телеграф
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