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Российский ученый признал, что решить проблемы Крыма без воды из Днепра - невозможно

Российский ученый признал, что решить проблемы Крыма без воды из Днепра - невозможно
20:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Проблема отсутствия воды в оккупированном Крыму не решится, если не начать поставлять воду по Северокрымскому каналу.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал независимый российский ученый, гидролог Юрий Медовар.

"До 2014 года 80% нужд полуострова обеспечивала днепровская вода. 20% припадало на внутренние ресурсы - это дождевая вода и подземные недра. Объем, который подавался по Северокрымскому каналу - колоссальный. Он соизмерим с шестью железнодорожными цистернами... в секунду! Очевидно, что решить проблему без воды из Днепра - невозможно. И ситуация будет только усугублятся", - рассказал ученый.

Полный текст интервью с Юрием Медоваром читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на оккупированном полуострове заканчивается вода в озерах и водохранилищах. Если не будет дождей, что возникнут очень серьезные проблемы – вплоть до техногенных катастроф.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище .

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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Украина, Крым, Канал.

Автор:

Телеграф
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