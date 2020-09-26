На месте катастрофы Ан-26 родственники погибших устроили мемориал и приносят цветы: трогательные фото

Родственники погибших во время авиакатастрофы близ Чугуева посетили место крушения самолета Ан-26.

Фотографиями с места катастрофы поделился паблик "Український контент" в Facebook.

"Место катастрофы Ан-26 под Чугуевом. Родственники горюют на месте гибели родных, к месту крушения несут цветы. Трагедия, которую трудно осознать. Сплошная боль", - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа с участием самолета Воздушных сил ВСУ произошла 25 сентября.

На борту самолета Ан-26 находилось 27 человек, из них 20 курсантов и семь членов экипажа. Большинству погибших не было и 20 лет.

Катастрофу пережили только двое курсантов. Один из них позже скончался в больнице.