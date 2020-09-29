В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек

В Украине по состоянию на утро 29 сентября выявили 204 932 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заражений в Киеве (416), Харьковской области (426), Одесской области (271), Днепропетровской области (200).
Число подтвержденных смертей от коронавирусной инфекции уже составляет 4 065, в том числе и 69 за минувшие сутки.
В тоже время успешно излечились 90 250 человек, 1 797 - за 28 сентября. На сегодняшний день число активных больных составляет 110 617.
Динамика заболеваемости по регионам:
Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);
Киев – 22 559 (416);
Одесская – 13 350 (271);
Днепропетровская – 5551 (200);
Сумская – 4008 (195);
Львовская – 20 085 (169);
Черновицкая – 14 280 (167);
Тернопольская – 13 303 (164);
Ровенская – 12 302 (157);
Хмельницкая – 5896 (149);
Киевская – 8996 (142);
Волынская – 7911 (136);
Полтавская – 2107 (135);
Ивано-Франковская – 13 577 (132);
Запорожская – 3895 (122);
Черкасская – 3881 (122);
Черниговская – 4099 (103);
Винницкая – 6062 (88);
Донецкая – 3132 (86);
Закарпатская – 9735 (81);
Николаевская – 3074 (63);
Житомирская – 5826 (47);
Херсонская – 1084 (22);
Луганская – 1000 (21);
Кировоградская – 1090 (13).
Как сообщалось, сутками ранее, 28 сентября, коронавирусом нового типа заразились еще 2 671 человек. А 27 сентября, выявили 3 130 случая.
Стоит отметить, что число людей, умерших от COVID-19 в мире превысило миллион, а во многих странах продолжает сохраняться тенденция к увеличению числа новых инфицированных.