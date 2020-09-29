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Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек

В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек
09:37 Сегодня Телеграф
За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 подтвердили 3 627 людям, 69 больных умерли, выздоровели 1 797 пациентов.

В Украине по состоянию на утро 29 сентября выявили 204 932 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Киеве (416), Харьковской области (426), Одесской области (271), Днепропетровской области (200).

Число подтвержденных смертей от коронавирусной инфекции уже составляет 4 065, в том числе и 69 за минувшие сутки.

В тоже время успешно излечились 90 250 человек, 1 797 - за 28 сентября. На сегодняшний день число активных больных составляет 110 617.

Статистика коронавируса на 29.09.2020

Динамика заболеваемости по регионам:

  • Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);

  • Киев – 22 559 (416);

  • Одесская – 13 350 (271);

  • Днепропетровская – 5551 (200);

  • Сумская – 4008 (195);

  • Львовская – 20 085 (169);

  • Черновицкая – 14 280 (167);

  • Тернопольская – 13 303 (164);

  • Ровенская – 12 302 (157);

  • Хмельницкая – 5896 (149);

  • Киевская – 8996 (142);

  • Волынская – 7911 (136);

  • Полтавская – 2107 (135);

  • Ивано-Франковская – 13 577 (132);

  • Запорожская – 3895 (122);

  • Черкасская – 3881 (122);

  • Черниговская – 4099 (103);

  • Винницкая – 6062 (88);

  • Донецкая – 3132 (86);

  • Закарпатская – 9735 (81);

  • Николаевская – 3074 (63);

  • Житомирская – 5826 (47);

  • Херсонская – 1084 (22);

  • Луганская – 1000 (21);

  • Кировоградская – 1090 (13).

Как сообщалось, сутками ранее, 28 сентября, коронавирусом нового типа заразились еще 2 671 человек. А 27 сентября, выявили 3 130 случая.

Стоит отметить, что число людей, умерших от COVID-19 в мире превысило миллион, а во многих странах продолжает сохраняться тенденция к увеличению числа новых инфицированных.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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