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Койко-места для больных COVID-19 забронированы депутатами: журналистка рассказала о шокирующей беседе с врачем

Койко-места для больных COVID-19 забронированы депутатами: журналистка рассказала о шокирующей беседе с врачем
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф
Украинская журналистка Татьяна Даниленко рассказала о беседе с врачом о положении дел с коронавирусом в Украине.

"Мест в стационаре нет, а те, что есть - все равно без "кислорода". Койко-места с "кислородом" забронированы депутатами, или заняты депутатами. Поэтому советуем купить кислородный концентратор и лечиться дома. Как лечить, толком все равно никто не знает", - цитирует Даниленко слова врача "неотложки", с которым ей удалось поговорить.  

Она добавила, что ни у нее, ни у ее близких COVID-19 не подтвердился, однако призывает украинцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. 

"Берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах, чтобы не сталкиваться с украинской медициной. Ясно, что все там будем. Но лучше не попадать туда, где тебя совсем не ждет беспомощный врач, который, скорее всего, будет знать о лечении коронавируса не намного больше вас", - добавила журналистка. 

Также Даниленко рассказала, что в Киеве есть две частные клиники, в которых лечат больных коронавирусом. 

"Очередь туда - 4-5 дней. В одной из них, дешевой, чтобы попасть в стационар, надо оставить депозит 100 000 грн. Врач, с которым я говорила, заверил, что не сталкивался со случаями, когда кто-то потом забирал сдачу. Средняя цена 140-150 тыс. грн, если речь идет о несложный случай. Но в его практике были и 300-500 тыс грн. Повторюсь, это более дешевая из клиник. И повторюсь - как в государственных, так и в частных клиниках "кислородом" оборудованы не более трети койко-мест. О процедуре лечения ковида у семейного врача, который в этой ситуации играет роль скорее юриста или статиста, чем врача, я просто промолчу", - подытожила она.

По состоянию на утро 11 октября, коронавирус в Украине обнаружили у более чем 260 тысяч человек

В связи с этим у Зеленского прошло очередное совещание, в ходе которого был принят новый план противодействия пандемии. 

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас выразил мнение, что обострение ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине может повлечь за собой нехватку ПЦР-тестов и существенный рост цен на тестирование.

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Коронавирус, Татьяна Даниленко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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