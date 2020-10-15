«Вакцина» из чеснока не спасет от коронавируса: в сети разоблачили нелепый фейк

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что употребление чеснока для профилактики якобы работает для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Вместе с коронавирусом по планете распространяется не только паника, но и самые разные советы насчет того, как от него уберечься. Не всегда эти советы дают квалифицированные специалисты, и польза от них часто бывает нулевая.

Если вторую волну эпидемии только прогнозируют, то вторая волна "коронавирусных фейков" уже мчится во весь опор.

Сегодня ситуация с распространением COVID-19 в стране неравномерная. В одних регионах темпы роста замедляются, в других вспыхивают с новой силой.

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Чеснок

Кандидат медицинских наук Шухрат Халилов из Ташкента, советует ежедневно выпивать 2/3 стакана чесночной настойки. По словам доктора через 30-40 минут после приема«чесночной воды»в тонком кишечнике образуется естественная вакцина абсолютно бесплатно которая активно формирует специфический иммунитет против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чеснок одобряет как здоровую пищу, которая имеет некоторые антимикробные свойства, но нет никаких свидетельств того, что он защищает от коронавируса.

Никакие народные методы не влияют на диагностику и противодействие коронавируса. Вы можете есть чеснок как пожелаете: с салом, без сала, разжевывая или нарезая мелко; вы даже можете делать чесночную настойку. При умеренном употреблении это вам не повредит, но и не выработает иммунитет от коронавируса.

У некоторых людей наблюдаются аллергические реакции на чеснок. Прием чеснока может увеличить риск кровотечения. Если вы принимаете антикоагулянт (растворитель крови), или ждете операцию, сообщите врачу, если принимаете или планируете принимать чесночные пищевые добавки. Установлено, что чеснок влияет на эффективность некоторых лекарственных препаратов.

Ни одна из существующих вакцин НЕ обеспечивает защиту от нового коронавируса. Вирус настолько новый и разный, что ему нужна собственная вакцина. Исследователи пытаются разработать такую, но пока ни одна технология не имеет доказанной эффективности и безопасности. В то же время ВОЗ советует прививаться против респираторных заболеваний - это защитит ваше здоровье. Ведь опасность коронавируса не отменяет угрозу других заболеваний.

Разработать вакцину против коронавируса пытаются более 150 команд ученых по всему миру. Но лишь десятая часть всех проектов находится в стадии клинических испытаний.

Лучший способ защиты от новой коронавирусной инфекции – соблюдение дистанции не менее одного метра от окружающих, а также частое и тщательное мытье рук. Кроме того, благоприятным общеукрепляющим действием обладают сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярные физические упражнения и здоровый сон.

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Мойте руки с мылом и будьте здоровы!