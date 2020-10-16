Культурный десант в Украину: в сети интересно объяснили скандальную пародию Галкина

В сети бурно отреагировали на выходку Галкина.

Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на видео президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот озвучил финальные три вопроса для "опроса" 25 октября. В сети резко отреагировали на данный поступок артиста.

Пользователь сети под ником Айдер Муждабаев интересно обяснил пародию Галкина.

Мужчина предположил, что вероятно артист собрался в Украину, а точнее его собирают как "культурный десант".

Потому, что его ролик в России никому не понятен и это сделано специально для украинской аудитории.

Муджабаев назвал такую выходку Галкина очередным Кремлевским оскорблением президента Украины, по четкой программе пропаганды для влияния на украинское сообщество, целью которой является "рассорить всех со всеми".

Он также отметил, что подобное происходило и с президентом Петром Порошенко.

Призвав не вестись на подобные провокации.

"Пускай попробует, путинский петушок", "у нас есть чем его встретить", подчеркнул Муджабаев.

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