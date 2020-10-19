35 тысяч новых случаев в сутки: в Минздраве озвучили прогноз развития эпидемии коронавируса

В ЦОЗ дали прогноз на увеличение количества случаев заражения коронавирусом.

В Минздраве ожидают увеличение случаев заболевания на коронавирус до 35 тыс человек в сутки в худшем случае. Данная цифра включает в себя заболевших не только COVID-19 но и гриппом.

Об этом сообщил и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Резкий рост заболеваемости ожидается на конец октября, начало ноября.

Кузин отметил, что цифра в 20 тыс новых заболевших в сутки вполне реальна.

При текущем положении дел, такой сценарий возможен уже через 3 - 4 недели, подчеркнул и.о. главы ЦОЗ.

Стоит напомнить, что ранее социолог дал прогноз, когда в Украине впервые зафиксируют 10 тыс случаев COVID-19 за сутки.

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