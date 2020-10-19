Скандал вокруг запрета книги "Дело Василия Стуса": у Зеленского удивились формулировкам в решении суда

В ОПУ отреагировали на решение суда о публикации книги "Дело Василия Стуса".

В Офисе президента Украины удивлены решением Дарницкого суда относительно книги "Дело Василия Стуса".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ОПУ.

Пресс-служба президента отмечает, что там приняли к сведению решение суда, а также приняли к сведению заявление автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Этот шаг у Зеленского назвали "свидетельством того, что общество готово отстаивать свои права"

"Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти", - сказано в сообщении.

В частности, в ОПУ удивлены формулировкой определения истца, коим является Виктор Медведчука, как "персонажа (действующего лица) произведения", поскольку "книга является обработкой реальной репрессивной уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которой он был осужден"

"Большую часть содержания книги составляет точный перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книжки не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализирована исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", - говорится в сообщении.

При этом Офис президента подчеркивает, что цензура в Украине запрещена Конституцией в любых ее проявлениях.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников", - добавили в ОПУ, в связи с чем призвали всех граждан "иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа".

Как сообщалось ранее, 19 октября стало известно о том, что Дарницкий суд Киева обязал автора книги, историка Вахтанга Кипиани удалить информацию, содержащую в себе данные о нардепе партии ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

Резонансное решение приняла судья Марина Заставенко.

Спустя несколько часов после того, как решение было озвучено, весь тираж книги был раскуплен.