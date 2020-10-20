Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане

Суд наконец принял решение по трем подозреваемым бывшим бойцам Беркута, фигурирующих в деле о пытках активистов Майдана.

Во вторник, 20 октября, Святошинский суд Киева объявил в розыск по делу расстрела Майдана бывших беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Подозреваемых также объявили в международный розыск.

Об этом Адвокатская совещательная группа проинформировала в Фейсбук.

Суд акцентировал внимание на том, что обвинение не может считаться политически мотивированным, поскольку инкриминируются насильственные преступления против жизни и здоровья человека.

Поскольку доказательства способны убедить независимого наблюдателя, обвиняемые действительно могли совершить данные преступления.

А уклонения обвиняемых от суда зафиксированы именно на той стадии, когда они имели возможность представить свою версию событий и опровергнуть версию обвинения.

Напомним, Янишевский, Зинченко, Аброськин - фигуранты дела о расстреле 48-ми активистов во время Революции достоинства в 2014 году.

Они вместе с Сергеем Тамтурой и Александром Маринченко были освобождены в конце 2019 года в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Второго подозреваемого, Андрея Хандрыкина из харьковского "Беркута", киевский суд оправдал год назад.