Мужчина пытался сжечь себя в центре Киева: это уже не первый случай за последнее время

В столице под Офисом Президента мужчина пытался совершить суицид.

В Киеве, перед Офисом Президента Украины неизвестный мужчина попытался спалить себя. Только слаженная работа полицейских помешала случится непоправимому.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления полиции.

Сообщение о самоподжоге мужчины поступило в полицию в 14:48.

В пресс-службе также отметили, что информацию по данному факту зарегистрировали в Печерском управлении полиции.

Остальная информация пока уточняется сотрудниками правоохранительных органов.

Стоит также напомнить, что 11 октября подобный случай произошел в Киеве, в центре, на Крещатике 49-летний мужчина, ветеран АТО совершил самосожжение.

Его дочь рассказала журналистам, что отец сжег себя в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Позднее в одной из больниц от полученных ожогов ветеран АТО скончался.