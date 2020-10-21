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Мужчина пытался сжечь себя в центре Киева: это уже не первый случай за последнее время

Мужчина пытался сжечь себя в центре Киева: это уже не первый случай за последнее время
18:04 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В столице под Офисом Президента мужчина пытался совершить суицид.

В Киеве, перед Офисом Президента Украины неизвестный мужчина попытался спалить себя. Только слаженная работа полицейских помешала случится непоправимому.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления полиции.

Сообщение о самоподжоге мужчины поступило в полицию в 14:48.

В пресс-службе также отметили, что информацию по данному факту зарегистрировали в Печерском управлении полиции.

Остальная информация пока уточняется сотрудниками правоохранительных органов.

Стоит также напомнить, что 11 октября подобный случай произошел в Киеве, в центре, на Крещатике 49-летний мужчина, ветеран АТО совершил самосожжение.

Его дочь рассказала журналистам, что отец сжег себя в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Позднее в одной из больниц от полученных ожогов ветеран АТО скончался.

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Все по теме:

Киев, Украина, Огонь, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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